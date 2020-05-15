美參議員疑用疫情情報內線交易 FBI沒收手機

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（法新社華盛頓14日電） 美國聯邦調查局（FBI）在調查一樁據稱與冠狀病毒疫情有關的股票內線交易案時，扣押共和黨籍聯邦參議員兼參議院情報委員會主席柏爾的手機，他今天辭去委員會主席一職。

柏爾（Richard Burr）說，他已通知參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），在調查期間，他會暫辭情報委員會主席職位。

柏爾在聲明中表示：「情報委員會及成員們的工作太過重要，不容任何閃失。我相信這一步是讓委員會不受外部干擾、繼續重要工作的必要之舉。」

聯邦調查局正調查柏爾是否利用自己取得高度機密情報的管道，於2月賣出股票，當時2019冠狀病毒疾病（COVID-19）尚未席捲美國，一般美國人得到的資訊也僅是病毒威脅性不大。

根據洛杉磯時報（The Los Angeles Times），聯邦調查員先是取得柏爾的iCloud帳號個人檔案之後，昨晚出示授權令，到柏爾於華盛頓特區的家裡沒收了他的手機。

代表北卡羅來納州選區的柏爾向來頗受敬重，在數篇報導指他2月賣出名下多數股票並提醒慈善人士疫情即將來臨後，大眾對此案都相當關注。2月那段時間，同屬共和黨的總統川普對外還在淡化疫情風險。

柏爾幾乎每天都會收到美國情報圈有關國家所受威脅的簡報，他在2月7日投書福斯新聞（Fox News）網站，提到美國政府面對新型冠狀病毒「比以往都更妥善準備」，向民眾保證他們會獲得很好的保護。

但2月13日，柏爾夫婦突然出售價值在62萬8000美元到170萬美元間的股票，紐約非營利媒體集團ProPublica引用金融檔案，於3月揭露了此事。

ProPublica還指出，同一天，柏爾的連襟賣出價值多達28萬美元股分。在那之後，股市就隨着疫情橫掃全球而暴跌。

目前，2019冠狀病毒疾病在美國造成約140萬人感染、超過8萬5000人死亡，是全球疫情最嚴重的國家。

柏爾獲得的很多情報與白宮相同，他對疫情威脅的個人看法與政府對外立場明顯不同。

柏爾出售股票兩周後，川普對大眾信誓旦旦說，美國當時通報的15起確診病例已經是疫情高峰了。然而同日，柏爾在與富裕慈善人士私下聚會時示警，這次疫情威脅與奪走數千萬人命的1918年西班牙流感相當。

柏爾賣股案引發眾怒，因為數以百萬計的投資人只能眼睜睜看着自己的股票因防疫封鎖措施重創全球經濟而暴跌。

© 2020 AFP