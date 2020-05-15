美國警告：罕見小兒致命疾病據信與冠狀病毒有關

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（法新社華盛頓14日電） 美國衛生當局今天發出警告，表示有一種好發在兒童身上、罕見卻可能致命的自體免疫癥狀，據信與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有關。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）將這種疾病稱為小兒多系統發炎癥候群（multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C），英國4月底首度通報這種病例。

CDC指出：「曾照顧過，或正在照顧年齡低於21歲，且符合MIS-C指標患者的醫療提供單位，應向所在當地、該州或該自治領土之衛生部門通報疑似病例。」

小兒多系統發炎癥候群指標包括髮燒、會引發重症導致需要住院治療的多重器官發炎、2019冠狀病毒疾病確診或最近曾罹病，且無其他合理因素的患者。

紐約州迄今已通報超過100起這樣的病例，其中3人病故。

治療過這種疾病的醫師表示，患者有時會出現類似罕見疾病川崎症的病徵。川崎症會導致全身血管腫脹，引發劇痛。

CDC表示，醫師對於「每個證實感染SARS-CoV-2（2019冠狀病毒疾病病原體）的兒童死亡病例，都應思考是否與小兒多系統發炎癥候群有關」。

不過CDC表示，目前尚不清楚這種癥狀是否僅好發在兒童身上。

紐約柯恩兒童醫療中心（Cohen Children's Medical Center）小兒科醫師樹德（Sunil Sood）告訴法新社，部分兒童有非常輕度的疾病，但他和同事發現，約莫半數患者因為心臟發炎，必須在加護病房接受治療，治療方式包括注射抗體、施打類固醇與阿斯匹林，避免患者血壓突然驟降導致休克。

樹德補充表示，這種病例主要會在兒童染病且已產生抗體後的4到6周出現。

他說：「他們曾得到這種病毒，身體之前戰勝了病毒，但現在出現這種遲來的過度免疫反應。」

更令人不解的是，歐洲地區先傳出這種病例，接着是北美洲，但中國、台灣和韓國等率先出現病毒的亞洲國家卻沒有傳出這樣的病例。

樹德說，外界推測某種特定人口的基因較其他人口容易受影響，不過這個理論目前尚未獲得證實。

醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）近日來自英國的研究中指出，每8名患者中就有6名具有非裔加勒比海人血統。

© 2020 AFP