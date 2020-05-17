德甲閉門複賽 為歐洲職業足球重啟賽事拿下好彩頭

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（法新社柏林16日電） 德國足球甲級聯賽（Bundesliga）停賽2個月後，今天以閉門方式複賽。球員多遵守防疫建議，用手肘接觸慶祝進球，比賽順利進行，為歐洲職業足球重啟賽事拿下好彩頭。

隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情緩解，德甲今天在停賽65天後正式開踢，成為歐洲最早恢複賽事的大型職業足球聯賽，受到全世界關注。幸好今天6場比賽過程都相當順利，讓主辦單位德國足球聯盟（DFL）鬆一口氣。

今天最受矚目的是多特蒙德（Borussia Dortmund）與沙爾克04（Schalke 04）之戰，這是足球聖地魯爾區最經典的德比戰。

多特蒙德主場平時可湧進8萬人之多，球迷嘶吼聲響徹雲霄，今天觀眾席上空無一人，靜悄悄瀰漫著一股詭譎氣氛。工作人員和記者入場前得先量體溫，球也必須先消毒。為維持社交距離，替補球員被迫離開板凳，戴口罩在觀眾席上隔開坐。

這是兩隊史上第178場對峙，最後多特蒙德輕鬆以4 比0獲勝。賽後多特蒙德球員還一起走向空蕩的南看台，象徵性地向球迷致謝。

柏林每日鏡報（Der Tagesspiegel）評論說，停賽這麼久後，德甲克服萬難打出水準，過程比原先預期還順利。沒有觀眾的比賽氣氛有點詭異，不過總比沒有足球好。

© 2020 AFP