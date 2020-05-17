美汽車業3巨頭復工在即 員工對安全仍有疑慮

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（法新社底特律17日電） 位在密西根州大城底特律的美國汽車業3巨頭自新冠肺炎疫情爆發後停工，預計明天復工。但員工對工作安全仍有疑慮，因組裝產線不易保持社交距離，且人們對病毒依舊感到擔憂。

為協助控制美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，「汽車城」3巨頭通用汽車（General Motors，GM）、福特汽車（Ford）和飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles）自3月起實際停工至今。

隨着各地疫情趨緩，3大車廠都已有在亞洲復工經驗，如今他們也準備在美國恢復生產，這將是美國經濟嘗試重新啟動的重要時刻。

3車廠強調，他們會採取預防措施保護員工生命安全。飛雅特克萊斯勒執行長曼利（Mike Manley）發布聲明表示：「我們正與工會密切合作訂定規範，以確保我們的員工對工作環境感到安全，並確定我們已採取一切可能措施來保護他們。」

但並非所有人都被說服。因未獲公開發言授權而要求匿名的一名聯合汽車工會（United Auto Workers）幹部便表示：「我預期（復工過程）不會一路平順。」

位在加州的美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也獲得州政府批准，將在明天全面復工。顯然在甚有主見的特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）和公共衛生官員杠上後，雙方針對加強復工安全措施都做出讓步。

然而，密西根州和加州不同，當地一再出現武裝民眾遊行到州首府，抗議民主黨籍女州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）實施的行動限制措施。

惠特梅爾也在州內汽車業供應商和製造商壓力下，修改她宣布的禁足令，允許在維持社交距離下恢復生產工作。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP