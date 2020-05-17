COVID-19疫情爆發後首場大賽 韓國LPGA錦標賽落幕

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（法新社首爾17日電） 韓國女子職業高爾夫球錦標賽（韓國LPGA錦標賽）今天落幕。這是全球陷入疫情後首場高獎金高爾夫比賽，主辦單位除禁止觀眾入場，並採取戴口罩、保持距離等嚴格防疫措施。

今年的韓國LPGA錦標賽備受全球關注，有3位世界前十名的選手出賽，包括美國、加拿大與澳洲等國家都購買轉播權。

韓國LPGA錦標賽一般在韓國境外不太受關注，但今年比賽是美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）2月中止本季賽事後，第一個登場的高水準女子高爾夫賽事。

為了避免感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），主辦單位建議選手在場上保持2公尺距離、減少肢體接觸，同時禁止沒戴手套碰觸旗桿。選手吃東西時的座位同樣須保持距離。

另外，球員每輪上場前後也須戴上口罩，但在場上可以自行選擇戴或不戴，多數選手決定不戴口罩。

韓國20歲小將樸賢京（Park Hyun-kyung，音譯）今天在楊州（Yangju）林湖鄉村俱樂部（Lakewood Country Club）這項賽事勝出，取得2018年轉職業選手後的第一冠，獲得約18萬美元獎金。

樸賢京在最後一輪打出低於標準桿5桿的67桿，最終成績271桿，低於總標準桿17桿，以1桿之差擊敗並列第二的同胞裴善雨（Bae Seon-woo，音譯）和林熙貞（Lim Hee-Jeong，音譯）。

© 2020 AFP