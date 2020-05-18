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（法新社香港18日電） 儘管新一波經濟數據再度凸顯新冠肺炎疫情對各國經濟帶來的劇烈衝擊，但全球各地紛紛傳出擴大解除行動限制的消息，激勵投資人信心，亞洲股市今天應聲普遍收高。

日本今天公布，今年1至3月的一季經濟陷入2015年以來首見衰退。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天晚間則警告，美國經濟本季可能「輕易」崩跌20%至30%，失業率更可能飆上20%至25%。

不過，隨着一些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重災國新增確診和死亡人數持續減少，各地政府開始逐步允許商家恢復營業及民眾外出，德國足球甲級聯賽也在16日以閉門方式複賽。

此外，美國加州政府表示，州內75%的經濟活動已恢復運作；紐約也有部分地區解封。蘋果公司（Apple Inc.）則說，全球已有近100家直營門市重新營業。種種樂觀消息促使投資人忽略負面經濟數據。

信安環球投資公司（Principal Global Investors）分析師夏哈（Seema Shah）表示：「隨着疫情最壞情況很可能已過去，受中央銀行政策支持的股市不太可能再度探低。」

東京股市今天收盤上漲0.5%，香港和新加坡股市皆收高0.6%，上海股市收漲0.2%，雪梨股市收高1%，首爾股市收漲0.5%，威靈頓、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。

不過，台北股市今天收盤下跌0.7%，馬尼拉股市收低1.1%。孟買股市重挫3.4%，因印度政府將禁足令延長至本月31日。

© 2020 AFP