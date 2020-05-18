喬丹實戰鞋1689萬 創拍賣史新紀錄

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（法新社紐約17日電） 今天在蘇富比（Sotheby's）線上拍賣會上，一雙有NBA傳奇球星喬丹親筆簽名的Air Jordan 1實戰鞋以56萬美元（約新台幣1689萬元）賣出，成為歷史新高紀錄。

那雙白底紅邊加上黑色商標的鞋，是耐吉（Nike）1985年為喬丹（Michael Jordan）量身打造的，上面有這位美國職籃NBA傳奇球星親筆簽名，它的拍賣價超越Nike「登月鞋」（Moon Shoe），成為史上第一。「登月鞋」是Nike生產的第一批運動鞋，其中一雙於2019年7月，在蘇富比以43萬7500美元（約新台幣1319萬元）拍賣出去。

最新的這次拍賣凸顯了，自從退役球星喬丹紀錄片「最後一舞」（The Last Dance）播出後，和喬丹相關的商品水漲船高，具有極高的市場價值。「最後一舞」是體育電視頻道ESPN和串流影音平台Netflix共同製作，分成10集播出的紀錄片，記載喬丹和他所屬芝加哥公牛隊的故事。

這也證明，現在於全世界收藏家眼中，普通的球鞋和傳統收藏品同樣珍貴。

這雙Air Jordan 1的顏色是公牛代表色紅、白、黑的「公牛」配色，是當代最具指標意義的款式，在蘇富比的落槌價格輕鬆超越預估的拍賣價格10萬至15萬美元之間。

Air Jordan 1是Nike為喬丹打造的第一代球鞋，喬丹在他進入NBA的第一個球季，腳上穿的就是Air Jordan 1。

收藏家蓋勒（Jordan Geller）在拍賣開始時告訴法新社說：「我認為Air Jordan 1實戰鞋，是史上最具代表性的球鞋。」

他說：「Air Jordan 1的知名度很高，會勾起人們的懷舊之情，我認為這是它們特別吸引人之處，且這一雙是喬丹穿過的，這又達到了另一個全新的層次。」

不像這雙Air Jordan 1球鞋，去年拍賣出的「登月鞋」並未被穿過。

在今天的拍賣前，運動員穿過的運動鞋中拍賣價最高的，是英國選手班尼斯特（Roger Bannister）所穿的一雙皮底跑鞋，他於1954年成為史上第一個一英里跑進4分鐘內的選手。

那雙鞋2015年在倫敦的一場佳士得（Christie）拍賣會上，被匿名收藏家以40萬9000美元標下。

© 2020 AFP