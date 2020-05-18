新冠疫情大流行 世衛防疫角色時間軸一覽

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（法新社日內瓦18日電） 世界衛生組織（WHO）最高權力機構世界衛生大會（WHA）今天登場，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情料將成為大會焦點。以下為法新社彙整世衛因應這波疫情的時間軸。

根據法新社統計，疫情目前蔓延全球196個國家和地區，至少有468萬700起確診，31萬3611人病故。

● 疫情武漢現蹤

--2019年12月31日：世衛獲報中國湖北武漢市出現「原因不明」的肺炎群聚病例，44起病例中有11名患者「病重」，其餘穩定。

--2020年1月1日：世衛啟動危機小組，負責「緊急因應、處理疫情爆發」。

--1月4日：世衛於社群媒體通報武漢有多起肺炎病例，但「無人死亡」。隔天，世衛刊出第一份「疾病爆發新聞」（Disease Outbreak News），告知科學家和公衛專家這個新病毒。

--1月10日：世衛寄發「技術指南」及建議給所有國家，指導如何偵測、篩檢、管理潛在病例。世衛表示，當時證據顯示並無人傳人。

● 中國境外的狀況

--1月7日：中國隔離出病毒株，證實是新型冠狀病毒，並於12日向世衛分享新型冠狀病毒基因序列，有助各國研發篩檢等相關套件。

--1月13日：泰國通報首起境外移入病例。

--1月14日：世衛流行病學家科霍芙（Maria Van Kerkhove）在新聞簡報中表示，41起確診病例看來「也許有為數不多的人傳人」，且疫情有擴大的風險。

--1月20、21日：來自中國和西太平洋地區的世衛專家團短暫實地造訪武漢。任務團22日表示，有在像家庭與衛照機構等密切接觸環境里發現人傳人證據，但尚需更多調查來了解完整傳染程度。

--1月22、23日：世衛秘書長為譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）召集緊急委員會，評估疫情是否構成「國際公共衛生緊急事件」，即世衛所能啟動最高等級警告。由獨立國際專家組成的委員會無法達成共識，要求10天後再議。

--1月28日：在譚德塞率領下，世衛代表團前往北京。譚德塞與中國政府達成共識，將派遣國際科學團隊至中國。

● 疫情邁向大流行

--1月30日：世衛宣布2019冠狀病毒疾病為「國際公共衛生緊急事件」。

--2月16至24日：世衛國際科學任務團前往武漢，專家成員來自美國、中國、德國、日本、韓國、奈及利亞、俄羅斯、新加坡和加拿大。

--2月24日：義大利成為繼中國之後的新疫情核心，世衛和歐洲疾病預防控制中心組成的專家團前往當地。

--3月11日：世界衛生組織正式將2019冠狀病毒疾病定性為「全球大流行」（pandemic）。據世衛說法，當時9成病例集中在4個國家，81國完全沒有病例，57國通報頂多10起病例。

● 美國將矛頭轉向世衛與中國

--4月14日：美國總統川普暫停對世衛的資助，以審視世衛是否在「冠狀病毒因應工作上嚴重失當、掩飾疫情蔓延」並偏袒中國。

--4月27日：世衛敦促準備解封的各個國家，針對疑似病例進行檢測、隔離和治療，同時確保各方遵守社交距離規範，防範第二波疫情。

--5月14日：世衛表示病毒可能永不會消失，恐要學着與它共存。

--5月18、19日：世衛最高權力機構世衛大會舉行虛擬大會，但美中之間的角力恐不利全球防疫。

© 2020 AFP