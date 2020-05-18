月初至今首見少於9千 俄國連3天新增確診低於1萬

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（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯今天通報新增8926起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，這是連3天新增確診數不到1萬人，也是5月1日至今，新增確診病例首度低於9000。

5月以來俄羅斯每天的新增確診病例數大都超過1萬門檻，不過16日的新增確診數是9200例，17日是9709例，今天則是8926例，已降至9000例以下。

但根據世界實時統計數據Worldometer網站，俄羅斯的累計確診總數已突破29萬，達29萬678例，全球排名僅次於美國。美國目前確診總數是152萬7664例。

俄羅斯遏止疫情蔓延的禁令已放寬，官員聲稱疫情趨穩，今天通報新增8926例確診，是自5月初至今首度低於9000，這也是自5月1日以來的最少新增確診病例數。5月1日當天，俄羅斯通報的新增確診病例是7933。

俄羅斯消費者健康監管機構負責人波波娃（Anna Popova）周末表示，確診病例增加速度減緩，俄羅斯已「邁向眾人期待許久的穩定程度」。

俄國上周開始放寬全國封城禁令，並宣布俄羅斯足球超級聯賽6月底恢複賽事。

衛生部門官員另宣布新增91例死亡病例，低於16日的119例，那是截至目前為止俄羅斯最高的單日染疫死亡人數。

累計俄羅斯目前死亡病例總數2722人，相較於其他遭受疫情肆虐的國家，俄國染疫患者的死亡率相當低。

不過批評者質疑俄羅斯官方公布的死亡率數據，並指控當局為了淡化疫情危機而短報。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP