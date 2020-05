疫情衝擊產酒量 至少121名墨人喝到假酒致死

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社墨西哥普艾布拉17日電) 當局表示,至少121名墨西哥人因喝下摻雜其他物質的混充酒而死,這是因為2019冠狀病毒疾病(CODID-19)疫情期間,主流酒飲短缺所致。

近幾周有至少121人喝到混充酒死亡,第一起案例出現在哈里斯科州(Jalisco),發生時間4月底,幾乎就是政府宣布衛生緊急狀態的整整一個月後。

受疫情影響,生產烈酒和啤酒的工廠關閉,許多墨西哥人沒酒可喝。根據業界消息,啤酒庫存一個月內即告耗盡,部分地區的啤酒價格甚至因此翻倍。

普艾布拉省(Puebla)53名死者中,許多與喝下一種摻有甲醇的私酒有關。摻有甲醇的酒就算不是喝下致命量,也可能造成失明與肝臟損傷。

另外,有23人參加奇孔庫奧特拉(Chiconcuautla)一場聚會後死亡。市長表示,他們喝的甘蔗酒摻入了其他物質。

耶南德茲(German Hernandez)表示,父親喝下混雜白蘭地和墨西哥山楂的tejon酒後中毒而死。

耶南德茲告訴法新社:「他們還在店裡賣這個,你可以買到帶回家。我父親喝下之後開始發抖,癱軟。他跟我們說他很難過,我們帶他去醫院。」

「過去從沒發生過這種事情。」

專門製造假酒的幫派試圖利用酒廠關閉缺乏替代選擇的機會大撈一筆,聯邦保護衛生風險委員會(The Federal Commission for the Protection against Sanitary Risk, COFEPRIS)的卡德納斯(Ricardo Cardenas)告訴法新社:「他們通常是組織非常完善的黑手黨,一些人可以躲過當局的監控。」

聯邦保護衛生風險委員會哈里斯科州負責人桑蒂雅各(Denis de Santiago)也說:「我們認為,因為量少且需求高,一些人提供或試圖販售甲醇而非乙醇。」

甲醇通常用於燃料、溶劑以及防凍劑。(譯者:鄭詩韻/核稿:嚴思祺)

