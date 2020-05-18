痛批CDC采檢不力 白宮：讓國家失望

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（法新社華盛頓17日電） 白宮今天痛批美國疾病管制暨預防中心（CDC），在提供攸關抗疫的檢測套組方面，「讓國家失望」。

CDC製造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測套組有瑕疵，導致美國晚了數周才回應疫情，CDC因而遭到嚴厲檢視。

批評者指出，世界衛生組織（WHO）1月底即有生產套組，CDC大可接受就好，不必堅持自行研發。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）告訴國家廣播公司 （NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目：「這場危機的初期，在此領域最受信賴的品牌美國疾病管制暨預防中心，真的在檢測方面讓國家失望了。」

「因為他們不只把檢測局限在官僚體系內，檢測也品質不良，那真的拖累了我們。」

美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）也批評CDC，不遵守自己在製造檢測套組方面訂定的守則，直到2月底才修正。

川普常常抨擊前總統歐巴馬為新型冠狀病毒傳承的是「有問題的檢測」，儘管歐巴馬早在病毒存在的數年前即已卸任。

但納瓦洛上述發言，是白宮具名官員針對CDC檢測緩慢至今最強烈的批評。

衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）為CDC說話，他在哥倫比亞廣播公司（CBS）反駁納瓦洛說，CDC從來沒想當「美國采檢、大規模采檢的骨幹」。

艾薩在「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「我不認為CDC讓這個國家失望，我認為CDC扮演的是重要的公衛角色，而一直都很重要的，是讓民間單位參與。」

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的評論，也為CDC辯護。

評論寫道：「CDC當然犯了錯，特別是在疫情初期檢測方面…但藉由邊緣化和約束來懲罰這個機構，並非解決之道。」

「一定要有個強有力的CDC來回應公衛威脅，無論是國內還是國際的威脅。」

目前美國2019冠狀病毒疾病疫情為全球最慘重，超過8萬9000人病逝，近150萬人確診。

3月6日川普前往CDC亞特蘭大總部時表示，1周內就可提供400萬份「漂亮的」檢測套組，「任何有需要的人都可接受采檢」。

但2個多月之後，美國只有1200萬人受檢，不到全美人口的4%。根據世界實時統計數據Worldometer網站，那個比率在世界排39名，還不及其他疫情慘重的俄羅斯、義大利、西班牙等國。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP