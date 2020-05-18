義大利生活逐漸恢復正常 聖伯多祿大殿重新開放

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（法新社羅馬18日電） 位於梵蒂岡的世界知名觀光景點聖伯多祿大殿今天敞開大門迎接遊客，象徵梵蒂岡以及梵蒂岡之外的義大利生活逐漸恢復正常。義大利大部分商業活動即將重啟。

為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，義大利下令封城兩個月後，聖伯多祿大殿（Saint Peter's Basilica）重新開放。

聖伯多祿大殿自3月10日關閉至今，重新開放首日，屈指可數的遊客遵照社交距離規範排隊，等待量測體溫進入教堂。戴着口罩的警察在現場維持秩序。

因應全世界最大的天主教教堂聖伯多祿大殿重新開放，穿戴全套防護裝備的清潔工15日就出動，在這處廣達2萬3000平方公尺的地點噴灑消毒劑。

這個信奉天主教為主的國家也將恢復舉行中斷兩個月的公眾彌撒，此外餐廳、酒吧、咖啡廳與髮廊等商家可望全數恢復營業。

3月初疫情開始惡化之際，義大利不顧教宗方濟各（Pope Francis）等各方反對，關閉首都羅馬的所有教堂，但是之後沒多久多數教堂就重新開放，但僅保留供禱告的入口。

方濟各17日在網路直播的禱告表示：「我與那些終於可以聚會的社團共享喜悅，這是整個社會希望的象徵。」

義大利宣布封城不僅使得境內多數商業活動停擺，並且徹底攪亂了義大利民眾的個人日常生活，包括上教會望彌撒。

方濟各這段期間在梵蒂岡寓所內的小教堂持續主持線上彌撒。

因梵蒂岡希望避免人潮聚集，教宗目前不打算在可容納6萬人的聖伯多祿大殿或是聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉行任何宗教集會。

不過今天是已故的波蘭籍教宗若望保祿二世（John Paul II）百歲冥誕，方濟各將在他的陵墓前舉行私誦彌撒，並以視訊轉播。

此外，米蘭主教座堂（Duomo di Milano）將於格林威治時間10時30分舉行彌撒。不過米蘭主教座堂15日已宣布，將啟用掛在脖子的小裝置，當遊客彼此靠太近，裝置會震動、閃光及發出輕微嗶聲示警。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP