職足閉門開賽觀眾席放充氣娃娃 FC首爾隊道歉

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（法新社首爾18日電） 韓國足球K聯賽在疫情中開幕，各球團在無觀眾比賽中發揮創意，使用各種方式為球員助威，不過，FC首爾在觀眾席上擺放實為性愛娃娃的假人惹議，今天道歉。

原定2月開幕但因2019冠狀病毒疾病延期的K聯賽本月以無觀眾比賽的方式開幕，各球團紛紛在觀眾席上擺放球員人形立牌、應援布條等，炒熱現場氣氛，不過，在17日晚上開踢的FC首爾對光州FC的比賽中的現場「觀眾」卻引發球迷熱烈討論。

FC首爾的支持者觀眾席上擺放了30個假人，包括28 個女性及2個男性假人，有眼尖的觀眾透過直播發現，其中一些假人疑似為性愛娃娃，甚至還出現成人網站宣傳字樣。

FC首爾今天發布聲明表示，在這次比賽中提供假人的企業Dalcom，因假人數量不足，以之前被其他客戶退貨的假人樣品充數，沒有注意到上面留有成人網站相關內容。

聲明中表示，雖然使用與真人非常相似的材質，但球團從一開始就確認這些假人與成人用品完全沒有關係，Dalcom表示這類假人是專門提供給服飾業者的品項，多次確認並非成人用品。

不過，Dalcom使用曾出貨給某家情趣用品業者又收回的假人，未把附有該業者名稱、特定直播主名字的應援文字移除，FC首爾表示「負責人員未能仔細掌握狀況是問題所在，就這點而言確實是我們的疏失」。

© 2020 AFP