6度上太空 美X-37B無人機任務依然成謎

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓17日電） 美國高科技的X-37B無人機再次上太空，進入地球軌道，進行它在太空的第6次任務，美國空軍對其任務卻仍舊三緘其口。

法新社報導，美國空軍在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空的X-37B無人機，類似以前可載人太空梭的縮小版；美國的太空梭已於2011年自太空計畫除役。

X-37B將待在軌道上數月之久，遠端遙控進行一系列實驗。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在X-37B發射升空後不久推文說：「為可重複使用的太空載具X-37B的第6次任務獻上祝賀。」

在巨大的擎天神五號（Atlas V）運載火箭發出震撼轟鳴聲升空後，帶着X-37B進入軌道；X-37B也被稱為軌道測試載具（Orbital Test Vehicle, OTV）。

美國空軍部長巴瑞特（Barbara Barrett）本月稍早解釋，這架太空無人機順帶會部署一枚名為FalconSat-8的小型研究用衛星，以進行更多實驗。

身兼最近成立的太空軍指揮官的巴瑞特說：「這次X-37B的任務，將比過去的任務執行更多的實驗。」相關驗預計將含：測試輻射對種子和其他材料的影響，並將太陽能轉換為可以傳輸到地面的無線射頻微波能量。

X-37B長9公尺，翼展4.5公尺。美國國防部（五角大廈）已經公布X-37B的照片，但到目前為止，它的詳細任務和能力外界仍所知極少。

X-37B於2010年首次升空，靠太陽能使飛機每次在軌道上停留的時間都很長。前次任務結束是在去年10月，當時X-37B在地球軌道待了780天，也使機在地球軌道值勤天數累積到2865天。

© 2020 AFP