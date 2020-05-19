不甩川普揚言斷援 歐盟力挺世衛

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（法新社布魯塞爾19日電） 歐洲聯盟今天表態支持世界衛生組織（WHO），並呼籲其他國家也支持世衛，共同努力抗疫。此前美國總統川普揚言斷絕金援和退出世衛，歐盟再次和美國立場分歧。

歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）告訴記者：「這個時候應該要團結，而不是交相指責或破壞多邊合作。」

年度世界衛生大會（WHA）議程第2天，歐盟提出一項動議，籲請國際社會對於肺疫疫情的因應，展開「公正、獨立和總體評估」，獲得全體會員國通過。

巴圖-恩利克森指出：「歐盟支持世衛致力於遏止並減緩疫情，並已提供額外資金贊助這些努力。」

歐盟與華府已非首次意見相左。川普指控世衛組織與中國走得太近，並指控世衛因應疫情遲緩。

川普先前曾凍結援助世衛款項，昨天則是致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達不滿，並揚言永久斷絕金援。

川普說：「他們（世衛組織）是中國的傀儡，說好聽點兒，他們（世衛組織）以中國為中心。」

美國指控中國隱匿疫情，中國嚴詞駁斥。中國國家主席習近平在世衛大會致開幕詞重申，整個疫情危機期間，中國始終是「公開透明」。

歐盟支持獨立調查疫情如何爆發與擴散，但也力圖引領國際、多邊因應疫情危機，以及籌募研發疫苗的資金。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP