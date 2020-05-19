俄達吉斯坦地區疫情肆虐 蒲亭允援助

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（法新社莫斯科19日電） 隸屬俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國（Dagestan）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，當地官員形容宛如「災難」，逼得俄羅斯總統蒲亭必須親自出面協助抗疫。

法新社報導，達吉斯坦位在俄羅斯多山的北高加索（North Caucasus）地區，大多數人口是穆斯林。當地連日謠傳染疫死亡人數持續增加且醫院不堪重負。達吉斯坦的醫護人員也透過社群媒體情緒失控向外界求援。

根據達吉斯坦衛生部長加奇布拉吉莫夫（Dzhamaludin Gadzhiibragimov）的說法，當地已有657人死於「肺炎」，包括40名醫護人員。

但根據俄羅斯官方發布的各地區疫情統計，在有290萬人口的達吉斯坦，截至昨天累計僅29起死亡病例。

批評者指控俄羅斯當局淡化疫情危機，並藉由把死亡病例認定為所謂社區型肺炎（CAP）或其他病因，來操縱病例數據。

達吉斯坦的伊斯蘭教領袖阿布杜拉耶夫（Mufti Akhmad Abdulayev）形容當地疫情危急，並懇請克里姆林宮幫助。

他昨天透過視訊告訴蒲亭（Vladimir Putin）：「這場災難的規模迫使我們向您求助。請您關注達吉斯坦。」

蒲亭隨後承諾派遣援助人員和物資到達吉斯坦，他也要求當地民眾在本周末慶祝齋戒月結束的開齋節期間不要聚集。

© 2020 AFP