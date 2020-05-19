全球新冠肺炎疫情死亡人數近32萬

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整的官方數據顯示，去年底中國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，截至台灣時間今晚7時，全球至少31萬8517人染疫病故，確診人數超過481萬。

疫情肆虐全球196個國家及地區，至少有481萬6040 人染疫，其中至少175萬5700人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

美國擁有全球最高死亡總數，累計9萬369人染疫喪生，共150萬8957人染疫。至少28萬3178人宣告康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬4796人病故，確診達24萬6406例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬2007死，22萬5886例確診）、法國（2萬8239死，17萬9938例確診）、西班牙（2萬7709死，23萬1606例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬2960例確診，7萬8241例已康復。

歐洲累計16萬7668死、191萬9572例確診；美國和加拿大累計9萬6312死、158萬7029例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計3萬604死、54萬7252例確診；亞洲累計1萬2674死、37萬4905例確診。

中東地區累計8296死、29萬672例確診；非洲累計2835死、8萬8204例確診；大洋洲累計128死、8414例確診。

© 2020 AFP