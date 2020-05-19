團體演奏染疫可能性 維也納愛樂：保持距離不怕

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（法新社維也納18日電） 有關管弦樂演奏者在團體表演時，呼吸換氣之間所散發的飛沫可傳到多遠的問題，維也納愛樂管弦樂團今天說，研究顯示，他們在團體演奏時，並無傳染新型冠狀病毒的額外風險。

維也納愛樂管弦樂團（Philharmonic Orchestra）團員們參加了一項實驗，將測量儀器放入鼻腔中，讓他們呼吸時產生的細微霧氣可供觀測。

樂團今天寄給法新社的聲明指出，實驗結論顯示，「演奏者呼出的氣息，不會飄到80公分以外的距離」。

這是管笛演奏者噴出的飛沫最遠可達距離；而弦樂器演奏者的氣息微沫在演奏中及休息時分別可以相傳多遠，則未觀察到明顯差異。

研究結論指出，只要演奏者彼此間保持至少1公尺的距離，則他們在團體演奏時，風險不會比較高。

隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情放緩之際，奧地利自4月中旬已放鬆舞台的防疫管制；自5月底起，劇院與音樂廳也准許容納最多100名觀眾。

自7月1日起，則開放多達250人；另外，電影院也將恢復營業。

8月1日起，各種活動的參加人數可達至500人；如籌辦單位的安全措施符合政府核準的規定，則活動規模可多達1000人。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP