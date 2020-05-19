德國法院裁定情報機構不得在境外恣意偵監

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（法新社德國卡爾斯魯厄19日電） 德國最高法院今天裁定，對外情報機構監視境外外國人的網路資訊違反德國憲法。提起告訴的外國記者獲得勝利。

位於卡爾斯魯厄（Karlsruhe）的憲法法院法官宣判指出，德國聯邦情報局（BND）的這種偵監行動，侵犯「基本的電訊隱私權」和新聞自由。

但考量境外偵監對德國國家安全「至關重要」，法院准許德國聯邦情報局到明年底才調整作為，以合乎憲法規範。

這項判決是德國憲法法院首次明確指出，即使是在國外執行任務，德國聯邦情報局仍必須遵照憲法有關於基本權利的規範。

德國情報機構已不得如此大舉偵監德國人的網路通訊。

此案由記者和公民社團提告，因他們不滿德國2016 年修法時，賦予聯邦情報局廣泛新權力，可執行「戰略性電信偵監」。

經修訂的法律准許德國聯邦情報局，可以藉由通常是監測關鍵字、電話號碼或電子郵件地址等方式，取得境外非德國人的網路資訊，並與其他情報單位共享這些訊息。

原告之一的無國界記者組織（Reporters Without Borders, RSF）聲稱，這讓德國聯邦情報局「簡直無所顧忌」地偵監記者。

© 2020 AFP