無視FDA警告 川普透露每天吃瘧疾藥抗疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天自曝天天吃瘧疾藥「羥氯奎寧」來對抗2019冠狀病毒疾病，但專家表示，這種風濕免疫用藥可能造成冠狀病毒疾病患者出現嚴重心律問題等副作用，並不適合用於抗疫。

川普表示，他服用羥氯奎寧（hydroxychloroquine ）預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「大概一個半星期了」，「我每天都吃」，還會搭配鋅一起服用。

記者詢問為何吃羥氯奎寧時，川普回答說：「因為我覺得這很好，我聽過很多好的說法。」

川普數周來熱衷於推廣羥氯奎寧，儘管部分醫師認為羥氯奎寧對冠狀病毒病患無效，美國政府主管機關也警告這種藥「未證實安全無虞」。

在美國染疫死亡人數突破9萬，幾乎佔全世界病逝人數1/3的這天，川普這席突如其來的發言立刻佔據了媒體頭條。

他是在白宮接見生意受疫情衝擊的餐廳業者時，自己對記者透露此事：「看到有多少人在吃這個藥你會相當驚訝，特別是前線工作者，在得病之前。前線工作者，很多、很多人在吃。我碰巧也在吃。」

他說：「我在吃這個，羥氯奎寧，現在，對。幾個星期前，我開始吃。」

川普常常淡化2019冠狀病毒疾病的危險，上周他說，2019冠狀病毒疾病只威脅一小部分的人，而儘管聯邦建議戴口罩，他的下屬也在公開場合戴了口罩，他始終刻意拒戴。

川普說，他服用羥氯奎寧是經過白宮醫師許可，但他堅稱起頭的是自己，並非醫師。

川普還說，他收到很多人「正面呼籲」，跟他談到這種瘧疾藥，紐約還有一名醫師在來信中說，給數百名病患吃這種藥，「沒一個死去」。

但美國食品暨藥物管理局（FDA）不建議服用羥氯奎寧，無論是用於預防或治療。4月24日FDA發布的聲明指出，FDA知道，2019冠狀病毒疾病病患以羥氯奎寧或更老一點的藥物「氯奎寧」（Chloroquine）治療，「有通報嚴重心律問題」。

© 2020 AFP