疫苗研發捎喜訊 亞股全面收紅

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（法新社香港19日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發傳出好消息，加上各地進一步鬆綁防疫封鎖措施，激勵亞洲股市今天隨着前一天歐美股市走高，全面收紅。

冠狀病毒疫情確診感染人數雖快速朝500萬人逼近，不治人數也超過30萬， 但新增確診病例減緩的速度，容許各國政府鬆綁封鎖措施，開始重啟經濟。

另外一項鼓舞市場信心的消息是，美國莫德納公司（Moderna, Inc.）研發中的2019冠狀病毒疾病疫苗在初步試驗中呈現樂觀結果，部分分析家表示，倘若一切順利，疫苗可望在年底前推出。

華爾街三大指數昨天在航空和其他旅遊相關類股的漲勢帶動下，大漲2.4%到3.9%之間。航空和旅遊相關類股在這波疫情封鎖期間，受到嚴重衝擊。

亞洲航空股今天也隨着美國航空股走高，在吉隆坡股市掛牌的亞洲航空公司（AirAsia）一度大漲10.00%，終場漲幅收斂至3.33%；香港的國泰航空一度大漲6.07%，終場收漲0.58%；澳洲航空公司（Qantas）則是收漲3.55%。

日股日經225指數收漲1.49%；港股恆生指數收盤上漲1.89%；上海綜合股價指數收漲0.81%；台北股市收漲1.12%；韓股Kospi指數收漲2.25%；澳洲雪梨股市收盤上漲1.81%；紐西蘭股市收漲0.30%。

泰國曼谷股市收漲1.82%；新加坡海峽時報指數收漲1.66%；馬來西亞吉隆坡股市收漲0.98%；印尼雅加達股市收漲0.83%。

© 2020 AFP