美國逾9萬人染疫不治 確診病例破150萬

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（法新社華盛頓18日電） 根據約翰霍普金斯大學統計，美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天累計超過9萬例，確診病例增至破150萬例。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國染疫不治人數在短短一周內就有1萬例。

根據世界實時統計數據Worldometer網站，美國的死亡與確診病例皆為全球最多，但包括比利時、西班牙、英國、義大利與瑞典等數國，人均死亡病例卻較多。

根據約翰霍普金斯大學數據，紐約州的病歿人數佔全美近1/3，與2019冠狀病毒疾病有關的死亡病例，通報累計超過2萬8300例。

紐約州官方通報的死亡病例為2萬2700例，但這個數字不包含可能與新型冠狀病毒有關的病例，因為這類病例未經官方認定確診。

根據麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）分析20個流行病學模型所得的平均數，到了6月6日，美國的死亡病例將達到約11萬2000例。

約翰霍普金斯大學統計，美國已經完成近1150萬起檢測，人均采檢數低於數十個國家；另有約27萬2000人宣告康復。

法新社彙整的官方數據顯示，自中國去年底爆發疫情以來，全球各地共有超過31萬6000人染疫不治。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP