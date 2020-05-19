肺疫蔓延 無癥狀感染者病毒量高易污染環境

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（法新社華盛頓18日電） 今天刊載於醫學期刊的研究指出，兩個無癥狀感染的中國留學生確診感染肺疫前，研究人員在他們隔離檢疫期間下榻的旅館房間內，發現多個接觸表面被病毒污染。

據中國國家衛生健康委員會3月7日頒布的肺疫防控方案第6版，所謂無癥狀感染者是指無發燒、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別癥狀，但經核酸或血清特異性免疫球蛋白M（IgM）檢測呈陽性反應者。

在美國疾病管制暨預防中心（CDC）「新興傳染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）發表的這項有關無癥狀感染者研究指出，中國的研究人員檢視這兩個學生下榻旅館的房間。在海外留學的兩人分別於3月19日與20日相繼返回中國。

他們返國當下沒有任何發病癥狀，並轉往一處旅館隔離檢疫14天。

隔離檢疫期間的第2天早晨兩人仍無癥狀，但經檢測呈現感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應而送醫治療。

就在兩人病毒檢測呈陽性約莫3小時後，研究人員在他們房間內的多個不同接觸表面展開採樣。

這些接觸表麵包括門把、電燈開關、水龍頭手柄、溫度計、電視機遙控器、枕頭套、羽絨被套、床單、毛巾、浴室門把、馬桶坐墊與衝水馬桶按鈕。

總計在兩個房間搜集了22個採樣，當中有8個經檢測呈現COVID-19病毒陽性。

6個病毒陽性採樣來自患者A學生的房間，接觸表麵包括電燈開關、浴室門把、床單、羽絨被套，枕頭套與毛巾。

2個病毒陽性採樣則來自患者B學生的房間，接觸表麵包括水龍頭與枕頭套。

研究人員表示，這項研究證實在相當短時間內，新型冠狀病毒RNA（SARS-CoV-2 RNA）對環境的廣泛污染。

研究人員指出，在長時間與人體接觸的床單與枕頭套，發現更高含量的病毒，「在床單、被套和枕頭套的接觸表面採樣，檢測出SARS-CoV-2 RNA，顯示更換或清洗患者使用過的床單、被套和毛巾等時，正確處理程序的重要性」。

他們表示：「總而言之，我們的研究證實，無癥狀感染者具高病毒釋放量，能輕易污染環境。」

這項研究由多個研究機構的科學家共同執行，參與單位包括青島市疾病預防控制中心、山東省疾病預防控制中心、崑山杜克大學全球健康研究中心以及北京微生物流行病研究所。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP