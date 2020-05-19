NBA因疫情停擺 詹姆斯盼儘快複賽

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（法新社洛杉磯18日電） 美國職籃NBA因疫情停擺，洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天表示，他很渴望球季能夠恢復，只要球員及家人們的健康不會受到2019冠狀病毒疾病威脅。

詹姆斯說：「當然不想放棄賽季」。猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈陽性反應，使得NBA賽季在3月11日暫停，當時詹姆斯所屬的湖人在西區排名第一。

詹姆斯提到：「不是只有我本人、我的隊友、湖人球團想要比賽，很多我認識的球員也都想要比賽。但很顯然的，我們永遠都不會希望危害到球員、球員的家人們等人的健康。」

詹姆斯表示：「這次蔓延的疫情是我們無法了解的，我們沒辦法控制它，我們會聽那些緊盯疫情、追蹤數字和數據資料的人的意見。」

2019冠狀病毒疾病讓全球體育賽事停擺，但由於防止疫情蔓延的封鎖措施開始鬆綁，體育活動也逐漸回歸。

經過兩個月的中斷後，德國甲級足球聯賽（Bundesliga）16日重新開踢，成為第一個複賽的歐洲頂級足球聯賽。在北美，美國改裝房車系列賽（NASCAR）昨天在不開放觀眾進場的情況下複賽。

NBA和美國職棒大聯盟MLB、北美職業冰球聯盟（National Hockey League）、美國職業足球大聯盟（Major League Soccer）仍在制訂複賽計畫。職業美式足球聯盟NFL則試圖依原訂計畫，在9月展開賽季。

圍繞NBA複賽的不確定因素，包括剩餘例行賽是否要打完，以及各隊是要在自己的主場比賽還是集中到NBA能基於安全理由管制進出的場館進行等。

NBA總裁席佛（Adam Silver）上周告訴球員，他希望在決定複賽前，再花2到4周時間研究疫情的爆發及篩檢的進度。

© 2020 AFP