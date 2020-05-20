全球麥當勞頻傳性騷擾 國際工會向OECD投訴

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（法新社華盛頓18日電） 國際食品工人工會今天表示，速食連鎖巨擘麥當勞（McDonald's）全球各地餐廳存在所謂的系統性性騷擾事件，工會已經提出投訴。

申訴人表示，投訴是在經濟合作暨發展組織（OECD ）荷蘭辦事處提出，是第一次針對跨國企業提出這類投訴。

國際食品工人工會（International Union of Foodworkers）秘書長朗萊（Sue Longley）在聲明中說：「麥當勞員工多年來多次示警有性騷擾和性別暴力事件，但這家公司上樑不正下樑歪，沒有採取有意義的行動解決問題。」

她說：「由於麥當勞不願採取行動打造安全的工作環境，荷蘭政府應該趁着這次投訴，讓員工能夠有效解決他們在金拱門下面臨的騷擾猖獗問題。」

這次投訴的對象還包括兩家投資銀行，分別為荷蘭彙盈資產管理公司（APG Asset Management）與挪威銀行（Norges Bank），這兩家銀行在麥當勞合計持有價值17億美元股份。

申訴人指出，OECD本身的指導方針「要求企業機構股東盡職調查，確保採取負責任的商業行為」。

國際食品工人工會表示，這是「第一起針對跨國企業系統性性騷擾事件而向OECD提出的投訴案」。

投訴文件援引目擊者證詞提到，有「性侵未遂、不雅暴露、伸鹹豬手與提供性服務事件」。

文件提到，受害者中最小的只有16歲，「他們提出申訴時卻遭到忽視、嘲笑或懲罰。有些人的工時甚至被縮減，還有人遭到開除」。

文件也提到美國、英國、澳洲、巴西、智利、哥倫比亞與法國等數國分店有「觸碰、強吻等形式的不當身體接觸」事件。

在法國，有一個案例是，一名麥當勞經理據稱「在女員工更衣室內裝設手機相機，偷偷拍下年輕女性更衣畫面」。

申訴文件聲稱「性別暴力與騷擾是麥當勞文化的一部分」。

對此，麥當勞發表聲明說，收到投訴案時將仔細檢視，強調麥當勞是「以人為第一位」的公司。

麥當勞說：「在美國與世界各地社區打造安全互重的工作環境方面，有在進行深切且重要的討論。在世界各地，我們相信麥當勞與企業夥伴有責任採取行動解決這個問題，且致力於提倡正向改變。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP