喬丹最後一舞罵他亂爆料 葛蘭特回嗆：亂講、亂講、亂講

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（法新社洛杉磯19日電） NBA傳奇喬丹紀錄片「最後一舞」話題不斷，他在芝加哥公牛的前隊友「眼鏡俠」葛蘭特今天痛批此片90%在鬼扯，更說喬丹暗批他是黑幕爆料者，根本「亂講、亂講、亂講」。

葛蘭特（Horace Grant）接受運動頻道ESPN電台訪問時表示，「最後一舞」（The Last Dance）經過剪輯，呈現對喬丹（Michael Jordan）有利的角度。

葛蘭特說：「我會說這部紀錄片有娛樂性，但我們知道，當過隊友的都知道，就真實性而言，大概有90%是鬼扯。」

「這內容不是真的，因為（喬丹）對一些隊友說的很多話，都遭到隊友反嗆。」

「但那些都被剪掉了，沒在這部紀錄片里，如果你想稱之為紀錄片的話。」

葛蘭特對喬丹最尖銳的批評，是針對喬丹的一段指控。喬丹在紀錄片中說，揭露他生涯內幕的「喬丹法則」（The Jordan Rules）一書，主要消息來源就是葛蘭特。

「亂講、亂講、亂講」，葛蘭特提到喬丹上述批評時痛批，「如果麥可喬丹對我有意見，我們大可像男人那樣解決，可以談談，或用其他方法平息」。

「但他到現在都沒這樣做，還一直出去亂講我就是（喬丹法則）背後的消息來源。」

儘管葛蘭特坦承與「喬丹法則」作者史密斯（Sam Smith）是「好友」，但堅稱自己始終都在保護「更衣室的神聖性」，「從不會摻雜個人情緒」。

葛蘭特也批評喬丹作為球員的品行，提到公牛年輕一點的球員指責喬丹對隊友做出身體和言語傷害。

「最後一舞」有段針對喬丹與前隊友柯爾（Steve Kerr）之間的肢體衝突有所着墨。

葛蘭特說，他曾抗拒喬丹的威逼，「（喬丹）覺得他可以主導我，但很遺憾地他錯了」。

「他每次攻擊我，我都會反嗆回去，但在帕度（Will Perdue）、柯爾、和年輕人柏瑞爾（Scott Burrell）的例子，就很讓人難過，因為我們看到一個人、一位領袖，像那樣地攻擊人。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP