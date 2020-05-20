密蘇里州執行疫情首場死刑 死囚伏法前仍喊冤

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（法新社華盛頓19日電） 美國密蘇里州一名行刑前仍堅稱自己清白的死囚今晚伏法，是美國因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）停滯2個半月以來首度執行死刑。

64歲死囚巴頓（Walter Barton）今天在密州邦特爾市（Bonne Terre）監獄以注射毒液的方式被處死，是美國3月5日以來第一個被處決的囚犯。

巴頓是在2006年遭到定罪，他遭控於1991年謀殺81 歲的老婦庫勒（Gladys Kuehler）。

巴頓遺言為，「我華特爾．『阿契』．巴頓是無辜的，他們將處死一個無辜的人」。

巴頓的律師今天稍早向美國聯邦最高法院提出上訴，要求延緩執行死刑，不過遭法院駁回。

庫勒當時是在密州奧沙克市（Ozark）遭亂刀刺死，陳屍在自己經營的拖車場內，巴頓是3名發現庫勒遺體的其中一人。

對巴頓不利的主要證據是他衣服上發現的血跡，以及監獄線民的證詞。

反對死刑的人士曾宣稱巴頓是清白的，並對密州要處死巴頓一事予以譴責。

頗具影響力的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）廢除死刑計畫主任史塔布斯（Cassandra Stubbs）說：「在我們面臨致命流行疫情的當下，密蘇里州今晚處死了華特爾．巴頓，實在沒有良心。」

巴頓的律師在為他爭取延緩執行死刑時，曾提到對於不利巴頓的證據有疑慮。

律師指出，巴頓的第1場審判以無效判決告終，第2 場陪審團意見分歧，無法做出一致裁斷，接下來2場審判也撤銷了巴頓的定罪。

巴頓最終在2006年的第5場審判被定罪，並判處死刑。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP