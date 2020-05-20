拉美冠狀病毒疫情升溫 巴西新增死亡人數創新高

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（法新社裡約熱內盧19日電） 2019冠狀病毒疾病疫情肆虐全球，迄今奪走逾32萬條人命並重創經濟，拉丁美洲也開始感受到疫情的威力，巴西當局今天通報新增1179人不治，是疫情爆發以來最高的單日通報死亡數。

巴西過去24小時新增1179起死亡病例，單日死亡人數首度破千，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已奪走眾多人命，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro ）絲毫不以為意，宣稱不過是「小感冒」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至台灣時間20日下午6時左右，巴西確診病例累計超過27萬1000人，僅次於美國和俄羅斯，確診數高居全球第3。巴西疫情迅速惡化，預計6 月初以前都不會到達高峰。

拉丁美洲其他國家的疫情也逐步升溫，其中包括秘魯（9萬9483例確診，2914人不治）、墨西哥（5萬4346 例確診，5666人不治）、智利（4萬9579例確診，509人不治）、厄瓜多（3萬4151例確診，2839人不治）。

在智利，食物短缺和高失業率問題已經引發暴力示威，當局在首都聖地牙哥的貧困社區部署軍隊，以協助控制情勢。

位於北美洲的美國疫情前景同樣黯淡，今天公布的數據模型顯示，到6月中旬，美國染疫死亡人數預計會突破11萬3000人，總統川普面臨的壓力也將與日俱增。

美國迄今累計超過150萬起確診病例，逾9萬1000人病故，是全球疫情最嚴重的國家。（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP