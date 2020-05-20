智利單日確診創新高 糧食短缺與失業引暴動

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（法新社聖地牙哥19日電） 智利的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例今天激增，同時首都聖地牙哥民眾不滿糧食短缺和失業發動示威，與警方爆發衝突，當局出動軍人支援鎮暴。

政府派出配備自動式武器、乘坐裝甲車輛的軍人到工人階級社區艾爾博斯克（El Bosque），當地民眾昨天手持棍棒和石塊，與鎮暴警察爆發衝突。

暴民昨天到今天徹夜打劫當地加油站，還在市中心對一輛巴士縱火，貧窮和中產階級社區居民也紛紛敲打鍋碗瓢盆以示抗議。

智利今天記錄新增3520起2019冠狀病毒疾病病例，是智利疫情爆發以來單日最大增幅，全國染病總人數直逼5萬人。

約有1800萬人口的智利今天通報31人病故，也是單日新增死亡人數最多的一天，全國病故人數總計超過500人。

聖地牙哥（Santiago）是智利疫情重災區，全市90%的醫院加護病床已佔滿，當局不得不將患者送往其他城市救治。

衛生部長馬納立（Jaime Manalich）說：「我們正處於複雜的時刻，非常艱困，許多國民相當憂慮。我們正在經歷智利空前的衛生和社會危機。」

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）17日宣布將分送糧食給最貧困的民眾，不過沒有說明何時執行，也沒有說明執行方式。

皮涅拉4月曾宣布發放317美元（約新台幣9600元）家庭補助金給最弱勢的450萬名智利居民，但承諾迄今未兌現。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP