法國執政黨喪失國民議會多數優勢

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（法新社巴黎19日電） 數名法國左傾國會議員今天捨棄總統馬克宏領導的「共和前進」另起爐竈，使得這個中間派政黨在國民議會失去多數優勢。這對身處困境的馬克宏來說，是一次無礙大局的象徵性挫敗。

原隸屬「共和前進」（LREM）的17名國會議員表示，已組成新的政治派系，名為「生態、民主與團結」（EDS），宗旨是追求更環保的政策，促進政治體系「現代化」，並減少社會不平等。

這些議員在聲明中表示：「在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之後，一切都將改頭換面，我們可以在國民議會做得更多、更好。」

「生態、民主與團結」副秘書長之一維拉尼（Cedric Villani）否認上演「叛變」戲碼。在馬克宏（Emmanuel Macron）選擇另一人代表「共和前進」競選巴黎市長後，維拉尼就於今年3月以獨立參選人身分參加市長選舉。

國民議會有577席，地位相當於眾議院，但在審議多數法案時，若與參議院意見捍格，國民議會擁有拍板定案的權力。

馬克宏於2016年創立「共和前進」，隔年5月，他以政壇新秀之姿一躍攀上總統大位，接着「共和前進」又於6月在國會選舉中囊括國民議會308席。

但自那時起，國會議員就一個一個離開「共和前進」，到今天只剩288席，比過半數所需的289席少一席。

「共和前進」強調，今天的議員出走事件不算「災難」，因為要在表決時取得多數，還有其他較小的同盟黨派可仰仗。

法國近年爆發一系列社會抗爭，尤其是2018年到2019年的「黃背心」運動，導致馬克宏的民意支持度起伏不定。「黃背心」運動源於廣大群眾對政府調漲燃油稅的憤怒，批評者認為馬克宏是「富人總統」，與普羅大眾脫節。

本月一項民調顯示，僅有1/3的法國受調者相信馬克宏有能力處理國家諸多問題。

© 2020 AFP