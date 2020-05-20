猛烈熱帶氣旋安芬來襲 孟加拉印度數百萬人撤離

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（法新社孟加拉庫納20日電） 孟加拉灣數十年來最猛烈的氣旋「安芬」（Amphan）直撲孟加拉和印度東部，氣象預報說可能會掀起具破壞性的致命暴潮，當地今天有數百萬人避難並祈禱不要有災難發生。

「安芬」是有記錄以來印度洋東北部的第2個「超級氣旋」，相關當局已迅速疏散安芬預計行經的低窪地區民眾。

不過，由於必須遵守嚴格的防疫規定，以防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，疏散行動受到阻礙。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，孟加拉的2019冠狀病毒疾病確診病例累計2萬5121例、不治人數370例；印度累計10萬6886 人感染，3303人染疫病故。

住在巽得班斯（Sundarbans）紅樹林邊緣的孟加拉養蝦業者拉希姆（Abdur Rahim）表示：「至少有50人在我們的水泥房屋內避難。他們在昨晚抵達，我們提供食物給他們。」

他還說：「大家都很害怕。有些婦人很擔心…因為幾個月前，熱帶氣旋布爾布爾（Bulbul）侵襲我們的村莊，摧毀至少100戶房屋。」

印度氣象局指出，今天凌晨，熱帶氣旋安芬位在距離沿岸125公里處，最大風速達每小時200公里，相當於3級颶風。

預計安芬的威力將稍微減弱，但今天「下午到傍晚」經過印度西孟加拉省（West Bengal）沿岸與鄰國孟加拉時，還是會帶來猛烈打擊，最大風速可到每小時185公里。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP