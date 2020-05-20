疫情恐致6000萬人陷赤貧 抹煞世銀3年扶貧成果

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天警告，冠狀病毒危機恐使大約6000萬人陷入赤貧，抹掉世銀過去3年針對全球最貧窮國家所做的減貧努力。

馬爾帕斯說，世銀承諾在未來15個月內動支1600億美元緊急援助資金，協助各國應對危機，目前已向100個國家的援助計畫提供資金。

馬爾帕斯在電話會議中說：「那（100個國家）佔世界人口的70%。這代表了一個重大里程碑。」

馬爾帕斯說，世銀估計2020年全球經濟將萎縮5%，將對全球最貧窮國家帶來嚴峻衝擊。

馬爾帕斯說：「我們估計有多達6000萬人將陷入赤貧，抹煞世銀過去3年在扶貧方面的成果。我們預測，全球經濟將陷入嚴重衰退。」

中國去年底爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）以來，全球迄今已有近500萬人受到感染，超過30萬人病故。

截至目前，世銀已支出55億美元，協助貧窮國家鞏固陷入困境的衛生系統、經濟和社會服務。

不過，馬爾帕斯強調，光靠世銀的努力還不夠，並敦促捐助國加強對貧窮國家提供雙邊援助，以確保經濟持久復蘇。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP