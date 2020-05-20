確診病例持續增加 美德州仍開放店家營業

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（法新社休士頓19日電） 美國德州的餐廳自1日重新開放以來，雖然容客量只能限制在25%，已經服務客人超過兩周時間，而自22日起，酒吧與許多其他店家也將陸續恢復營業。

不過，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例穩定增加，有些人擔心德州是在玩火。

共和黨籍的州長艾波特（Greg Abbott）5月1日解除禁足令，展開分階段的重啟計畫，與德州數座大城市的民主黨籍市長意見相左。

艾波特18日宣布第2階段的重啟計畫時說：「今天、明天以及之後的每一天，我們將更靠近取得新的醫療進展，找到治療與預防感染COVID-19的方法。」

他說：「不過，在那天來臨之前，我們聚焦維護德州人民的安全，同時也要恢復他們上工的能力，讓店家開始營業、支付帳單、把食物送上餐桌。」

連同非必要的零售店、電影院、博物館與圖書館，德州5月1日允許餐廳重新營業，開放25%的容量。

一周後，理髮店、美甲店與日曬沙龍店也獲准重啟，前提是必須維持社交距離。

到了22日，餐廳可將容客量增至50%，酒吧、精釀啤酒廠與品酒室也將營業，接待25%的客人。保齡球館、賓果遊戲場與溜冰館也可以開放。

在此同時，德州的感染病例持續穩定增加。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，德州累計4萬9215人確診，1352人染疫不治。

© 2020 AFP