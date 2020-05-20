美國家衛生研究院長柯林斯 榮獲宗教界諾貝爾獎

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（法新社華盛頓20日電） 美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）今天獲頒坦伯頓獎（Templeton Prize）。這個獎項表彰結合科學與宗教信仰的傑出個人，被譽為宗教領域的諾貝爾獎。

法新社報導，柯林斯為美國遺傳學家，曾在1990及2000年代領導開創性的「人類基因組計畫」（Human Genome Project）。

今年70歲的柯林斯，目前坐鎮美國對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫前線。他稱自己「一周大約花100小時」尋找疫苗及其他療法。

坦伯頓獎原名宗教促進獎，由華爾街投資家坦伯頓（John Templeton）於1972年創立，目前有近50年歷史，獎金達110萬英鎊（135萬美元），過去得獎者包括天體物理學家及宇宙學家，他們反思人類面臨的最大問題，包括宇宙起源。

其他得獎者還包括德雷莎修女（Mother Teresa）、達賴喇嘛（Dalai Lamas）、南非大主教屠圖（Desmond Tutu）、俄國作家索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）及約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）等。

© 2020 AFP