美新增1500例確診 模型預測：6月中旬病逝破11萬

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓19日電） 美國2019冠狀病毒疾病疫情嚴峻，約翰霍普金斯大學追蹤顯示，過去24小時美國新增1536例確診，今天公布的模型更顯示，6月中旬，美國染疫死亡人數預料就會突破11萬3000人。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至今晚8時30分（台北時間20日上午8時30分），美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計病故人數來到9萬1845人，確診超過150萬例，病逝或確診數皆為全球最高。

而彙整不同機構9個模型的預測更顯示，未來25天，美國還會有2萬2000人染疫病逝。

麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）2019冠狀病毒疾病預測中心（COVID-19 Forecast Hub）表示：「針對美國截至6月13日累計死亡的最新預測，是大約11萬3000人，有10%機會看到低於10萬7000人左右，也有10%機會看到超過12萬1000人。」

具體的系集預測平均數字是，到6月13日為止，美國染疫死亡人數將達11萬3364。

美國政府4月間公布逐步解封指南，明令各州要達到哪些標準，才可以慢慢回歸日常生活，包括新增病例要連14天下滑；但有數州未達這個特定標準，即逕行解封。

兩周前，總統川普說美國因疫會失去「7萬5000、8萬到10萬人」。

而在更早之前的4月10日，他預測美國染疫死亡人數「遠低於10萬」，甚至會低到僅僅5萬人。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP