老兵不死還是明燈 他用雙腳為疫募款獲封爵

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（法新社倫敦19日電） 英國一名二戰老兵發下宏願要在100歲生日前繞花園走100圈，替慈善機構募款。他的感人挑戰募得11億台幣鉅額善款後，首相強生今天大讚老兵是抗疫「明燈」，宣布女王將正式授爵。

退役上尉摩爾（Tom Moore）先前立下在4月百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望替國家醫療保健服務（National Health Service, NHS）募得1000英鎊（約新台幣3萬7000元），表達他在罹癌和摔傷臀部期間受到醫護照顧的滿滿感謝。

在全球因疫情進入衛生緊急狀態之際，摩爾的挑戰算是難得的正面新聞，迅速傳遍全國之餘，也在國際間贏得關注。

一時間，善款大量湧進，最後摩爾竟募得了3200萬英鎊（約新台幣11億元）。

第二次世界大戰期間摩爾曾在印度和緬甸服役，退役時是上尉，先前獲軍方晉陞為榮譽上校。

英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將為摩爾封爵的消息：「摩爾上校驚人的募款打破紀錄，鼓舞全國上下，也是帶領大家穿越冠狀病毒迷霧的一盞明燈。」

「我謹代表受他了不起故事鼓舞的各位，對他致上大大的感謝，他真是國家的瑰寶。」

摩爾的善舉讓他家喻戶曉，一列高速列車以他為名，皇家空軍也在摩爾4月30日生日當天安排戰機飛越住家上空，向他致敬。

摩爾更和英國歌手麥可波爾（Michael Ball）以及NHS合唱團一同演唱經典歌曲「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone），一舉登上英國單曲排行榜（UK Singles Chart）冠軍，讓他多了個年紀最長的冠軍歌手頭銜。

麥可波爾得知摩爾封爵消息後推文說：「向摩爾爵士致敬！！！我實在太感動，太驕傲了。」

「英國英雄之名他當之無愧，實至名歸，太了不起了。幹得好，謝謝您所做的一切。」

在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也向摩爾致敬。

施凱爾發布聲明說：「值此國家艱困時刻，湯姆（摩爾）鼓舞數以百萬計人，幫大家向NHS了不起的成就致敬。」

「湯姆在戰時為國家服務，現在又告訴我們，今天的英雄，是前線的NHS和照護工作者。」

「湯姆以行動體現了國家經歷這場危機益發茁壯的團結，也讓大家看到人人都能為了更美好的未來盡一份心力。」

摩爾現在是兩項紀錄的保持人：一是個人慈善健走募得最多款項紀錄，二是英國最老的單曲冠軍歌手。

© 2020 AFP