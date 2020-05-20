荷蘭首爆疑似貂傳人病例

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（法新社海牙20日電） 荷蘭農業部今天表示，境內一家養貂場工人可能被貂傳染2019冠狀病毒疾病。這是荷蘭通報的首樁動物傳人病例。

荷蘭南部北布拉班特省（North Brabant）大城愛因霍芬（Eindhoven）東方的兩座養貂場因飼養的貂只染疫，4月底被當局封鎖，這個養貂工人確診病例就出自其中之一。貂是哺乳類動物，飼養它們是為了價值不菲的毛皮。

荷蘭農業部長史考登（Carola Schouten）表示，研究人員對比染疫的貂與工人體內病毒的基因序列，並繪製追蹤病毒變異的「系譜」。

史考登致函國會議員指出：「經調查可斷定，極有可能染疫養貂場的一位工人被貂感染。」

不過，他淡化其他動物傳人的疑慮，並說養貂場外空氣與土壤的採樣沒有病毒。

史考登又說，荷蘭已進一步加強管制措施，強制全部養貂場實施檢測，並禁止參觀所有染疫的養貂場。

荷蘭政府上周表示，發現其中一座養貂場里的3隻野貓感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒，當局正調查野貓在兩座染疫的養貂場之間散播病毒的角色。

為了貂皮而飼養貂在荷蘭始終引發爭議，2016年荷蘭最高法院諭令，所有養貂場必須在2024年前關閉。

截至目前為止，荷蘭共有4萬4249人感染病毒，5715人染疫致死。

© 2020 AFP