西班牙擬再延長緊急狀態2周 眾院預計20日表決

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（法新社馬德里19日電） 西班牙政府今天表示，儘管境內新型冠狀病毒確診病例數持續下滑，仍將尋求國會批准，將國家緊急狀態再延長2周至6月7日；眾議院預計明天表決。

西班牙目前實施的緊急狀態原定本月23日到期，總理桑傑士（Pedro Sanchez）起初表示，有意尋求將緊急狀態再延長約一個月。

由於桑傑士領導的執政聯盟在國會佔少數，當局最後決定將延長期限縮短至2周，以確保獲得中間偏右政黨「公民黨」（Ciudadanos）支持，好讓這項提案保證能在350席的眾議院闖關成功。

政府發言人孟蒂羅（Maria Jesus Montero）說：「如果不繼續實施緊急狀態，我們將無法限制行動，大家一直以來的犧牲將付諸流水。」

西班牙3月14日首度祭出封鎖措施，迄今已4度更新，桑傑士的危機處理能力仍備受質疑，各界不滿聲浪逐漸升高，尤其是兩周前就不支持上次延長緊急狀態的右翼在野黨。

政府不排除進一步延長緊急狀態的可能性，也傾向在逐步解除限制措施、進入「新常態」之前，繼續實施緊急狀態到6月底。

衛生部長伊拉（Salvador Illa）說：「限制行動這項基本權利，只有透過這樣的方式才能辦到。」

西班牙政府認為，這項政令有助對抗這場大流行病，讓每日新增確診病例數呈下降趨勢。

西班牙是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重災區之一，迄今累計23萬2000多例確診，2萬7700多人病故。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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