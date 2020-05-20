超級氣旋安芬登陸印度東部 數百萬人嚴陣以待

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（法新社孟加拉庫納20日綜合外電報導）孟加拉灣數十年來最猛烈氣旋「安芬」（Amphan）的外圍今天侵襲孟加拉及印度東部，恐在事後造成嚴重的破壞和災難，數百萬人正嚴陣以待。

印度官員表示，安芬於今天登陸印度東部，風速高達每小時190公里。加爾各答（Kolkata）地方氣象辦公室主任巴納吉（Sanjib Banerjee）表示：「這道氣旋已經登陸。風眼在薩格爾島（Sagar Island）上空。」

氣象官員指出，這道氣旋可能在印度和孟加拉造成嚴重破壞，在安芬來臨之前，數百萬沿海居民已經撤離或嚴陣以待。

在安芬風眼快速逼近的情況下，孟加拉紅新月會（Red Crescent）通報境內死亡首例。死者是1名志工，在將村民遷移到避難所時，因強風吹翻船隻而溺水身亡。

當局已將氣旋預測路徑上的低窪地區居民急忙疏散，但由於必須遵守避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散的預防措施，而使這項任務複雜化。

安芬是有記錄以來第二個在孟加拉灣形成的「超級氣旋」，也是1999年以來首見。氣象預測員指出，安芬相當於3級颶風，風暴潮達數公尺高。

印度氣象局官員警告，強風可能造成物品在空中飛舞，導致通訊及電線「大範圍」損害，並將樹木連根拔起。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）

© 2020 AFP