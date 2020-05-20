非洲防疫有成 聯合國稱值得已開發國家學習

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（法新社巴黎20日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天表示，許多非洲國家為遏止新型冠狀病毒擴散所實施的預防措施，可供已開發國家借鏡。

古特瑞斯（Antonio Guterres）接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）（在非洲）擴散的速度，比危機爆發初期預測的還慢。」

他又說，這主要可歸因於「大多數的非洲政府與組織及時採取了非常大膽的預防措施，這可供部分沒有這方面措施的已開發國家借鏡」。

非洲大陸確診病例約8萬8000例，死亡病例不到3000例，在全球超過32萬病故人數中，比例相對低。

古特瑞斯也呼籲進一步放寬貧窮國家的償還債務期限。

富有國家與新興經濟體組成的「20國集團」（G20）與世界富國組成的「巴黎俱樂部」（Paris Club），上月同意減免2020年世界上最貧窮國家的大部分債務，用以因應冠狀病毒危機。

然而，古特瑞斯稱此舉「還不足夠」，他說：「我們必須準備好目標債務減免，以及一個更全面與更有結構的方法，不惜任何代價都要避免未來一連串的破產，進而導致全球層級的衰退」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP