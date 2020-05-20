3天新增55病例 阿根廷第2大城重新封城

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（法新社布宜諾斯艾利斯19日電） 當局今天表示，阿根廷第2大城科爾多瓦（Cordoba）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，因此已重新封城。

阿根廷3月20日起採取封城措施，但部分地區與區域獲准鬆綁限制，特別是病例極少的地區。

科爾多瓦人口140萬，位於首都布宜諾斯艾利斯西北約700公里處。

上周科爾多瓦放行特定活動，商店和理髮廳恢復營業，可前往宗教中心並於周末外出，但過去3天通報新增55病例之後，當局決定讓科爾多瓦重新封城。

科爾多瓦衛生局長卡多佐（Diego Cardozo）表示：「我們將收回鬆綁措施，請大家忍耐，周末娛樂活動繼續暫停。」

商店不得營業，僅必要的商業和工業活動得以繼續，新限制措施將實施到24日，僅適用於科爾多瓦市，科爾多瓦省不適用。

阿根廷目前累計確診病例8358例，384例死亡，大部分病例出現在人口佔全國1/3的大布宜諾斯艾利斯地區，科爾多瓦省則有418例。

阿根廷也有其他城市恢復封城措施，例如巴塔哥尼亞高地（Patagonia）的亞科巴奇鎮（Jacobacci），所有礦業活動、公共工程和民間工程都已暫停。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP