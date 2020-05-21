佛州迪士尼恢復營業 僅限購物區

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（法新社邁阿密20日電） 美國佛羅里達州逐步解封，度假樂園「迪士尼世界」（Walt Disney World Resort）也在今天打開大門，但僅提供用餐和購物服務，娛樂設施仍維持關閉。

園區歡迎遊客來到奧蘭多（Orlando）「迪士尼之泉」（Disney Springs）購物區之際，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）時代的新現實赤裸裸攤在陽光下。

停車位有限、為鼓勵社交距離設立障礙、入園時間縮短之外，員工會不斷消毒大家經常碰觸的表面，遊客入園時須接受量體溫，並配戴口罩。

「迪士尼之泉」官網也寫道：「COVID-19是種極具傳染性疾病，可導致重病與死亡。參觀迪士尼之泉，您自願承擔暴露COVID-19的所有風險。」

迪士尼之泉副總裁賽門（Matt Simon）在部落格貼文說：「今天的世界已經不一樣了，需要共同分擔責任，每個人都要做好分內的事。」

佛州現在開始分階段解除3月中旬起實施的經濟封鎖措施，下周將有更多餐廳和酒吧恢復營業；但這個「陽光之州」以迪士尼世界和環球影城為首的娛樂園區，仍不知道何時才能重新開放。

佛州南部多數海灘也依舊關閉。

© 2020 AFP