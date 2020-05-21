全球累計確診逼近500萬大關 世衛官員：悲劇性的里程碑

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（法新社日內瓦20日電） 全球過去24小時新增10萬6000人染疫，創下單日最高紀錄，全球累計確診人數逼近500萬大關，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩說，這是「悲劇性的里程碑」。

法新社彙整的官方數據顯示，截至台灣時間21日凌晨3時，全球累計32萬5232人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），494萬3050人染疫，在富國逐步解除防疫封鎖令之際，世衛對貧窮國家的狀況表達憂心。

萊恩今天警告，美國向世衛提供巨額資金的任何終止，將對「世界上最弱勢人群提供基本衛生服務造成重大影響」。

他對任何削減金援的舉措表達「憂心」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在記者會上說，全球疫情大流行「還有很長一段路要走」。「我們非常憂心中低收入國家病例增加的情況。」

川普對世衛在疫情爆發初期反應慢半拍，甚至過度偏袒中國大為不滿，因而致函譚德塞，要求世衛在30天內推行重大改革，否則美國將永久凍結資金援助，甚至退出世衛組織。

譚德塞表示，（世衛）已接獲這封信，正在仔細研讀，並矢言將繼續領導全球對抗疫情。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP