川普任內第3項武器控管廢約 美計畫退出開放天空條約

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（法新社華盛頓21日電） 美國總統川普今天宣布，他計畫讓美國退出與俄羅斯之間的「開放天空條約」（Open Skies Treaty）。這將是川普上任以來，美國廢止的第3項武器控管協議。

川普說，莫斯科當局並未根據這項條約信守承諾。

「開放天空條約」目前有34國加入，容許在會員國整體領域展開無武裝空中偵察飛行，以搜集彼此軍隊情資，目的是提升相互理解和信任，減少衝突的機會。

川普在白宮對記者說：「俄羅斯沒有遵守這項條約。因此，在他們遵守之前，我們將退出。」

紐約時報報導，川普打算22日通知莫斯科此事。

開放天空條約於1992年簽署，是歐洲在冷戰後加強互信的措施之一。條約2002年生效。

華府方面認為，莫斯科正在某些地區部署威脅歐洲的中程核子武器，包括瀕臨波羅的海（Baltic Sea）的海港城市加里寧格勒（Kaliningrad）及接近俄國與喬治亞共和國邊界處，不過俄國不允許美國派機飛越這些地區，美國對此感到失望。

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）說，俄羅斯明目張膽且持續違反這項條約所規定的責任。

紐約時報另指出，川普對於俄國3年前派機飛越他位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的一座高爾夫度假村也感到不快。

2017年就任後，川普已退出另兩項武器控管協議，第一是2015年簽定、解決伊朗核子危機的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），其次則是1988年冷戰期間與俄國簽署的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF Treaty）。

© 2020 AFP