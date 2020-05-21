希臘總理：6/15重新開放觀光 7/1起恢復國際航班

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（法新社雅典20日電） 希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天說，希臘將自6月15日起重啟旅遊季，並將自7月1日起逐漸恢復國際航班，以在防疫封鎖措施解禁後振興經濟。

希臘的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒兩個月多，死亡病例累計不到170例，確診病例達2850例。米佐塔基斯說，希臘迅速因應疫情，形同「安全、可信與健康的通行證」，可吸引旅客前來觀光。

米佐塔基斯在電視播出的演講中說：「觀光期將自6月15日開始，屆時季節性飯店可以重新營業，飛到我們境內觀光勝地的國際直飛航班，將自7月1日起逐漸恢復。我們將打贏經濟戰，就像我們成功對抗疫情。」

觀光部長塞奧查理斯（Harry Theocharis）說，5月底前將宣布可恢復希臘航班的國家清單，指出雅典將把重心放在振興「從巴爾幹半島到波羅的海」的觀光前線。

塞奧查理斯說，除了以色列人與賽普勒斯人外，保加利亞人與德國等北部歐洲國家民眾，將成為我們的首批遊客。

塞奧查理斯說，入境旅客不需要接受病毒采檢或隔離，但基於流行病學目的，在觀光地區將進行簡單檢測。希臘人口約有1100萬人，檢測量累計不到14萬件。

塞奧查理斯又說，向來都是熱門觀光地點的希臘島嶼，將備妥專為照護冠狀病毒患者設置的病床。

歐洲聯盟（EU）上周表示，將要求度假遊客搭機時配戴口罩，在海灘遵守社交距離規定，使用飯店泳池也需要預先訂位。

希臘還在努力從數十年的債務危機中復蘇，觀光業直接與間接占希臘經濟超過1/5，現在急需這筆收入。

© 2020 AFP