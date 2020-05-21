漢莎航空證實 與德政府協商90億歐元紓困

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（法新社法蘭克福21日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創全球航空業，德國漢莎航空今天證實，正在與德國政府談判總值高達90億歐元（約新台幣2952億元）的紓困協議。

漢莎航空在聲明中表示，德國聯邦政府的經濟穩定基金（WSF）將提供高達90億歐元，其中30億歐元將由政府持有的復興信貸銀行（KfW）提供貸款給漢莎。

根據談判協議，經濟穩定基金注資後，WSF將取得漢莎航空20%股權，以及可轉換「5%加1股」的可轉換債券。

倘若敲定協議，將可終結德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬基督教民主黨（CDU）與其中間偏左夥伴社會民主黨（SPD）因漢莎航空引發的長達數周爭執。

此外，這項交易可能包括將漢莎2席監事會名額讓給政府。漢莎航空補充說，交易內容也涉及放棄未來股息支付和管理層的薪酬限制，最後方案還需獲得歐盟執委會（EC）批准。

假如相關計畫順利落實，將是德國政府自1997年以來，首度握有漢莎航空股權。

受疫情影響，漢莎航空4月每日載客量不到3000人，旗下760架飛機中，約700架暫時停飛，13萬員工中，則有超過8萬人被迫縮減工時。疫情爆發前，漢莎航空每天平均載運約35萬名乘客。

© 2020 AFP