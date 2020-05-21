瑞典：斯德哥爾摩20%民眾有抗體

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社哥本哈根20日電） 瑞典公共衛生局（Public Health Agency）今天表示，斯德哥爾摩有超過20%民眾據信已有新型冠狀病毒抗體。

瑞典公共衛生局仍在進行的研究顯示，在斯德哥爾摩隨機挑選的樣本中，有7.3%在4月最後一周驗出有抗體。

瑞典公共衛生局發表聲明說：「這些數據反映4月初的疫情狀況，因為人體的免疫系統需要好幾周才會發展出抗體。」

在記者會上被問到抗體檢測時，瑞典流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）說，他認為斯德哥爾摩迄今已有「略超過20%」的民眾可能感染病毒。

瑞典今天通報確診病例累計3萬1523例，斯德哥爾摩是重災區，佔了超過1/3，全境死亡病例為3831例。

這項研究分析了1104個樣本。

在瑞典其他地區，驗出抗體反應的人數更低，南部為4.2%，第二大城哥特堡（Goteborg）附近地區為3.7% 。

研究結果也顯示，20到64歲的感染率較高，有6.7% 有抗體，而65歲以上民眾只有2.7%有抗體。

同時，0到19歲民眾約有4.7%有抗體，蒂格內爾說，這反映「我們一直再說的情況，即沒有看到病毒大規模擴散」。

瑞典沒有實施如歐洲各國的封鎖措施，但敦促民眾遵守衛生與社交距離建議並自我約束，這樣的作法遭到國內外批評，尤其是瑞典的死亡病例遠超過北歐鄰國，而那些國家都實施了更嚴格的防疫措施。

© 2020 AFP