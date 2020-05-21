監測疫情 澳洲展開大規模污水檢測

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（法新社墨爾本21日電） 澳洲戮力對抗冠狀病毒疫情大流行，於本周展開大規模污水檢測計畫，以期能找出隱藏的病毒群。

墨爾本已經開始檢測廢水與排泄物，尋找病毒蹤跡，試圖把常規檢測與追蹤策略的重點擺在郊區或住宅區。

墨爾本自來水公司（Melbourne Water）的克勞斯比（Nicholas Crosbie）說，這項計畫希望能對71%的維多利亞州民眾樣本展開監測。維多利亞州是澳洲人口最多的州之一。

澳洲在歷經2個月的防疫限制措施後，採取試驗性解禁，衛生官員寄望展開大規模檢測計畫與追蹤社交接觸，能協助防止爆發第2波疫情。

擁有2500萬人口的澳洲已進行逾100萬例檢測，但當局表示，檢測廢水是廉價且有效的疾病監測方法。

水文學家將水桶放入下水道收集樣本，然後帶回實驗室中濃縮，並檢測病毒痕跡。

克勞斯比說：「我們知道在出現癥狀以後，冠狀病毒最長6周會透過糞便排出。」

假使實驗室偵測到陽性結果，就可以追溯到來自的社區，但無法進一步將範圍縮小到那一戶。

澳洲成功防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，迄今只有7000多起確診病例及100人染疫病故。

© 2020 AFP