秘魯確診破10萬 醫療體系瀕臨崩潰

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（法新社利馬20日電） 秘魯衛生部今天公布，秘魯成為繼巴西後第2個新冠肺炎確診病例突破10萬大關的南美洲國家。當地醫療系統已瀕臨崩潰，醫院充滿來不及處理的遺體。

秘魯死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數累計已突破3000人，在拉丁美洲國家中僅次巴西和墨西哥。

自4月30日以來，秘魯確診和病故人數皆已躍升3倍。儘管秘魯實施封城措施已達9周，經濟陷入癱瘓，但染疫和不治人數仍持續增加。

秘魯大多數病例集中在首都利馬（Lima）和鄰近港市卡要（Callao）。秘魯3200萬人口多達1/3居住的這個區域。

秘魯醫療系統已負荷過重，瀕臨崩潰。公立醫院面臨醫療物資嚴重短缺。

利馬的希波里托烏納內醫院（Hipolito Unanue Hospital）一名護理師阿瑪斯（Miguel Armas）告訴法新社：「情況宛如恐怖片。（醫院）里都是遺體，好像墓地。病患在椅子上或輪椅上死去。」

阿瑪斯和其他醫護人員今天走上街頭抗議，要求當局提供更好的防護裝備。

根據官方公布的最新數據，秘魯目前有7500名新冠肺炎患者在醫院接受治療。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP