臉書有信心 能協助阻止外國干預美國大選

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（法新社倫敦21日電） 臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）今天表示，他對自家公司「很有信心」，相信能幫助阻止意圖影響今年底美國總統大選結果的各種干預。

祖克柏受訪時告訴英國廣播公司（BBC），為打擊網路假訊息活動，臉書這次做出更充分準備，但他也承認，臉書在2016年美國大選期間「準備不足」。

祖克柏提及：「各國將繼續嘗試及干預，我們將看到類似問題，但自2016年起我們學到許多教訓，我很有信心在即將到來的選舉，我們將能捍衛選舉的誠信。」

祖克柏形容，防止選舉干預有點像是對抗俄羅斯、伊朗及中國等國家的「軍備競賽」。

他還說：「我們不希望他國政府企圖及干預選舉，所以無論成效為何，我認為我們必須與有能力阻止這種情況發生的每一個人合作。」

2017年10月，臉書曾在美國參院聽證會上指稱，在2016年大選期間及選後，多達1億2600萬美國人在臉書上接觸到俄國支持的假內容。

臉書指出，它認為在川普與美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）對決的選戰期間，俄國支持的120個假網頁製造了8萬則貼文。

© 2020 AFP